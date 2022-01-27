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1 час назад

В России на 17% выросли продажи автомобилей премиум сегмента

В России премиальные автомобили с пробегом в возрасте до 3-х лет в 2021 году начали покупать на 17% чаще чем годом ранее, собщает Тарантас Ньюс. Примечательно, что покупательский спрос вырос несмотря на поднявшуюся цену. В среднем автомобили до 3-х лет премиум-класса стоили 3 745 000 рублей — на 29,6% больше, чем годом ранее.

В России на 17% выросли продажи автомобилей премиум сегмента
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

В рамках исследования рассматривались показатели по следующим премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

«Как правило, покупатели премиум-сегмента в меньшей степени подвержены влиянию рыночной ситуации, на их выбор в основном влияют личные возможности и потребности. В ситуации с нехваткой новых моделей в дилерских центрах у таких клиентов растет интерес к автомобилям с пробегом в возрасте до 3-х лет. Отличаясь хорошим техническим состоянием и современными характеристиками и дизайном, в условиях дефицита такие автомобили являются прямой альтернативой новым, — отметил Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто.

Самыми популярными марками в 2021 году стали Mercedes-Benz E-класса на первом месте, далее следует BMW 5 серии, на третьей — BMW X5. Замыкают пятерку лидеров модели BMW 3 серии и Lexus RX. Больше всех из представленных авто подорожал BMW X5 в возрасте до 3-х лет — рост составил +62,5% за год.

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