В России на 17% выросли продажи автомобилей премиум сегмента

В России премиальные автомобили с пробегом в возрасте до 3-х лет в 2021 году начали покупать на 17% чаще чем годом ранее, собщает Тарантас Ньюс. Примечательно, что покупательский спрос вырос несмотря на поднявшуюся цену. В среднем автомобили до 3-х лет премиум-класса стоили 3 745 000 рублей — на 29,6% больше, чем годом ранее.