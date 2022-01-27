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56 минут назад

ФАС возбудила первые дела после проверок цен на бензин`

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении дочерних компаний «Лукойла» и «Газпромнефти». Как пояснили в ведомстве, эти компании необоснованно завысили цены на бензин. Об этом заявил заместитель главы ФАС Виталий Королев на заседании окружных штабов в территориальных органах по мониторингу за ситуацией на рынке нефтепродуктов, пишет «Российская газета».

ФАС возбудила первые дела после проверок цен на бензин`
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, в ходе проверки было обнаружено коллективное доминирование компаний «Лукойл» и «Газпромнефть» на товарном рынке нефтепродуктов. Уточняется, что компании реализуют автомобильное топливо в Нижегородской области по розничным ценам, которые значительно превышают необходимый для реализации бензинов АИ-92 и АИ-95 и обеспечения производства уровень расходов.

Проверяющие запланировали дальнейший мониторинг цен и запасов топлива в регионах России.

Ранее стало известно, что ФАС усилит контроль за топливом во всех регионах страны. Специалисты поясняют, что прежде всего будут анализировать автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы. Особое внимание необходимо уделить мониторингу запасов по каждому поставщику топлива и их доле на рынках нефтепродуктов.

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