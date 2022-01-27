В МВД представили новые правила регистрации автомобилей

«В МФЦ можно оформить только документы, и они отправляют это дело в ГАИ. Там есть сложный момент, что при регистрации должна быть сверка номеров. Это может сделать только сотрудник ГАИ, только у него есть право. То есть как промежуточный вариант имеет смысл расширить права МФЦ, но в любом случае сотрудник ГАИ должен или сидеть на территории МФЦ, или оформлять документы в МФЦ, потом ехать в ГАИ, там сверку пройти, опять вернуться. Скорее, мне кажется, надо идти в другом направлении, оно тоже развивается, но медленнее, чем хотелось бы. Через «Госуслуги» все больше оформляется процесс регистрации, то есть ты оформил все на «Госуслугах», тебе назначают время, приехал в ГАИ, сверили номер, это займет минуту. и получил свидетельство о регистрации. То есть тут и МФЦ не нужен».