В МВД представили новые правила регистрации автомобилей

Транспортные средства можно будет поставить на учет в подразделениях ГИБДД в многофункциональных центрах. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов. Еще МВД предложило законодательно закрепить правило, обязывающее владельцев автомобилей ставить их на учет в ГИБДД в течение десяти дней после приобретения, изменения фамилии или места регистрации.
Взаимодействовать с ГИБДД через МФЦ можно и сейчас, сотрудники центров, заключивших соглашение с ГИБДД, принимают документы и передают их в МВД. Таким образом в МФЦ можно поменять водительские права, поставить машину на учет или изменить данные в ПТС. Если это не флагманский МФЦ, то вместо одного часа на это требуется несколько дней. Вот что говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:
Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза:
«МФЦ в Москве и паре других регионов уже давно выполняет данные функции, причем с большой задержкой, потому что документы по факту передаются в Госавтоинспекцию, только в некоторых пилотных МФЦ все оформляется на месте и с той же продолжительностью, то есть достаточно быстро, как и в ГИБДД. Поэтому история хорошая, данные функции постепенно переходят от ГИБДД к более распространенным МФЦ, подразделений ГИБДД не так много».
При регистрации автомобиля в МФЦ есть свои нюансы, поэтому лучше развивать «Госуслуги» и оформлять документы онлайн, считает автоэксперт Игорь Моржаретто:
Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства «Автостат»:
«В МФЦ можно оформить только документы, и они отправляют это дело в ГАИ. Там есть сложный момент, что при регистрации должна быть сверка номеров. Это может сделать только сотрудник ГАИ, только у него есть право. То есть как промежуточный вариант имеет смысл расширить права МФЦ, но в любом случае сотрудник ГАИ должен или сидеть на территории МФЦ, или оформлять документы в МФЦ, потом ехать в ГАИ, там сверку пройти, опять вернуться. Скорее, мне кажется, надо идти в другом направлении, оно тоже развивается, но медленнее, чем хотелось бы. Через «Госуслуги» все больше оформляется процесс регистрации, то есть ты оформил все на «Госуслугах», тебе назначают время, приехал в ГАИ, сверили номер, это займет минуту. и получил свидетельство о регистрации. То есть тут и МФЦ не нужен».
Обязанность автовладельцев регистрировать машины в течение десяти дней после приобретения тоже существует. За нарушение предусмотрен штраф в размере 2 тысяч рублей по статье КоАП, которая ссылается на правило, а не на закон. Комментирует юрист, блогер Иван Ежиков:
Иван Ежиков юрист, блогер:
«Постановка на учет в установленные сроки существовала всегда, в Москве, например, была такая практика. До 150 метров от регистрационных отделов ГИБДД стоял экипаж, и у каждой подъезжающей машины без номеров проверял документы. Если человек едхал ставить машину на учет, но у него 12-й день, ему прямо там выписывали штраф, и он ехал уже со штрафом ставить машину на учет. Сейчас это упорядочили и в еще одном нормативном акте закрепили этот порядок про десять дней. Наверное, это правильно, потому что многие люди не знали, что нужно в случае изменения места жительства съездить в ГИБДД и обновить свои регистрационные данные. Потом очень расстраивались, когда штрафы с автоматических камер приходили по старому месту жительства, они их получали, потом не могли оспорить и получали двойные штрафы».
Публичное обсуждение проекта постановления будет проходить до 8 февраля.