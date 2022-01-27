Россиянин установил мировой рекорд по дрифту на «шестерке»

Житель Екатеринбурга Евгений Новокшонов установил мировой рекорд в классе «дрифт». Россиянин на протяжении 17 часов и 34 минут двигался за рулем ВАЗ-2106 в непрерывном управляемом заносе по снежной трассе. Специально для заезда «шестерка» прошла серьезную доработку. Причем гонщик мог продолжать движение и дальше, если бы из строя не вышла система отопления. Предыдущий рекорд, установленный специалистами гоночной команды BMW, составлял восемь часов.

Фото: © Евгений Новокшонов © Евгений Новокшонов

Заезд состоялся на специально подготовленной трассе, расположенной на замерзшем озере Калды в Челябинской области. Спортсмен начал свой заезд в десять утра и закончил его около четырех утра следующего дня. Все это время гонщик вел прямую трансляцию на своем канале в YouTube. Общее время заезда составило 17 часов и 34 минуты. Россиянин планирует подать заявку в Книгу рекордов России, которая стоит 120 000 рублей. Больше половины суммы энтузиаст уже собрал благодаря пожертвованиям, которые получил в ходе прямого эфира.

В качестве дрифт-мобиля Евгений использовал личный ВАЗ-2106, который серьезно модифицировал. «Шестерку» оборудовали 200-литровой бочкой с бензонасосом, из которой в процессе езды перекачивали топливо в основной бак. Кроме того, автомобиль оснастили дополнительной системой освещения. Кузов машины выполнили из пластиковых элементов, которые позволили снизить общую массу до 800 килограммов.

Несмотря на серьезную подготовку, спустя 16 часов дрифта у «шестерки» лопнул радиатор, поэтому следующие полтора часа спортсмен входил в управляемый занос без отопления. Значительно превзойдя предыдущий рекорд, который составлял восемь часов, спортсмен решил закончить выступление.