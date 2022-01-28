В России продают редкий Land Rover Defender как у Джеймса Бонда

На продажу был выставлен редкий внедорожник Land Rover Defender. Это специальная серия Bond Edition. Тираж был ограниченным, выпущено всего 300 экземпляров на весь мир. При этом для нашей страны было предусмотрено только 20.

Фото: Car.ru Car.ru

У редкого внедорожника интересные технические характеристики. Под капотом двигатель объемом 5 литров, отдача 525 лошадиных сил. Автоматическая коробка восьми ступенчатая. Максимально возможная скорость, с которой может двигаться транспортное средство, составляет 240 км/ч.

Но многие считают, что для такого автомобиля это не так уж и много. Но факт остается фактом, возможно в будущем, после модификаций, что-то изменится.

От простой версии внедорожник отличается тем, что можно самостоятельно настраивать подвеску, трансмиссию. Визуально внедорожник почти полностью повторяет автомобиль из фильма. Здесь расширенный пакет Black Pack.

Салон - это вообще что-то невероятное. Взглянув на него понимаешь, поездки будут максимально комфортными. Накладки на порогах с подсветкой, установлена мультимедийная система. Сразу после ее запуска отображается интересная приветственная анимация. Удобные сиденья, множество систем помощников водителю и многое другое.

За такой редкий внедорожник просят 20 млн. рублей. При этом стоит отметить, осенью прошлого года, когда компания принимала заявки на первые заказы нашей страны, стоимость модели была ниже почти в два раза. Просили чуть больше 10 млн. руб., окончательная стоимость зависела от кузова.

Но в любом случае она была не такой большой, как в данный момент. При этом нет никаких комментариев по поводу того, что спровоцировало такое резкое повышение стоимости.

С учетом такой высокой стоимости автомобиль обгоняет по этому параметру даже BMW X5 M, стоимость которого 16.6 млн. руб. Да и многие другие брендовые автомобили стоят дешевле.