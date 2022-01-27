Некоторых водителей будут лишать прав даже без нарушения ПДД

Сегодня в России нет прямой передачи информации между МВД и Минздравом о водителях, которые не имеют право управлять транспортным средство по медицинским противопоказаниям или ограничениям. Единственным документом, который доступен инспекторам при выдаче прав, является медицинская справка, которую требуют при получении водительского удостоверения. При этом некоторые водители продолжают покупать справки, минуя псих- и наркодиспансеры.

Фото: © Денис Воронин / АГН Москва © Денис Воронин / АГН Москва

Проходить освидетельствование у психиатра или нарколога водители должны в соответствующих диспансерах по месту жительства. В большинстве регионов России у ГИБДД нет прямого взаимодействия с медицинскими организациями, поэтому некоторые водители для получения прав приносят купленные справки. В 2018 году столичная Госавтоинспекция направила запросы в наркодиспансеры по всем водителям, которым возвращали права после лишения за управление в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования. А в Пермском красе за последние три года сотрудники ведомства выявили более 100 000 автовладельцев с медицинскими противопоказаниями.

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В настоящий момент сотрудники ГИБДД самостоятельно составляют списки таких водителей и направляет данные о них в прокуратуру. Кроме того, сами прокуроры запрашивают информацию о ранее выданных правах, после чего обращаются в медицинские организации. Если выясняется, что водители имеют какие-то противопоказания, сотрудники ведомства подают иск в суд об аннулировании водительского удостоверения. Чаще всего такие иски удовлетворяют.

Частично поставить на контроль таких водителей должен приказ Минздрава, который с первого марта 2022 года обяжет врачей ставить личную подпись и печать в справки, удостоверяющие право водителя управлять транспортным средством. Еще один проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения» позволит врачам, выявившим противопоказания, вносить информацию в базу данных, которая будет доступна ГИБДД. На ее основании сотрудники ведомства смогут прекращать действие водительского удостоверения. Такой подход позволит инспекторам самостоятельно принимать решение о выдаче прав. Кроме того, автоматизированная база данных даст возможность сделать водительские удостоверения бессрочными.