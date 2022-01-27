Toyota возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов

Toyota сохранила позицию в рейтинге Brand Finance – ежегодном списке 500 самых дорогих компаний мира. Удержав 12 место, Toyota стоимостью 64,3 миллиарда долларов осталась первой среди автомобильных брендов. Так же, как и в 2021 году, за ней следует Mercedes-Benz (60,8 миллиарда долларов), опустившийся в общем списке на 15 место, а вот третьей на этот раз стала Tesla, которая поднялась сразу на 14 позиций – на 28 место. Ее стоимость оценивается в 46 миллиардов.

Tesla обошла Volkswagen, который опустился с 26 на 33 место и оказался четвертым среди самых дорогих автопроизводителей (41 миллиарда долларов), а замыкает пятерку Mitsubishi, занявшая 37 строчку (39,7 миллиарда долларов). Далее следуют немецкие BMW (39 место и 37,9 миллиарда долларов) и Porsche (46 место и 33,7 миллиарда долларов), обе потерявшие по 10 позиций.

Помимо них, в десятке топовых автобрендов присутствуют Honda (61 место и 28,2 миллиарда долларов), Ford (76 место и 24,2 миллиарда долларов) и TATA (78 место, 23,9 миллиарда долларов). Все они в прошлогоднем рейтинге занимали более высокие строчки.