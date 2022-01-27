В России пересмотрят транспортный налог

Минпромторг России с Минфином и ФНС прорабатывают обновление параметров транспортного налога. В частности, обсуждается применение коэффициентов в зависимости от мощности машин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли РФ.

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По данным агентства, обсуждается введение налога на основе года выпуска и мощности транспортного средства.

«Указанные изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании выплат на автомобиль», — отмечают в министерстве.