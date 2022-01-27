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49 минут назад

В России пересмотрят транспортный налог

Минпромторг России с Минфином и ФНС прорабатывают обновление параметров транспортного налога. В частности, обсуждается применение коэффициентов в зависимости от мощности машин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли РФ.

В России пересмотрят транспортный налог
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, обсуждается введение налога на основе года выпуска и мощности транспортного средства.

«Указанные изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании выплат на автомобиль», — отмечают в министерстве.

Обсуждения повышения ценовой планки на транспортные средства Минпромторг и Минфин начали еще в декабре 2021 года. Действующий порог в три миллиона рублей установили еще в 2014.

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