Как безопасно перестраиваться на заснеженной дороге

На заснеженной дороге могут возникнуть две проблемы: потеря управления автомобилем и занос. Это связано с тем, что коэффициент сцепления зимой на дорогах значительно меньше, чем летом, сообщил агентству «Прайм» руководитель отдела продаж одного из подразделений группы «Авилон» Павел Червяков.

Фото: PressFoto / PRESSFOTO PressFoto / PRESSFOTO

По словам эксперта, при перестроении на заснеженной дороге водитель должен максимально плавно двигаться – ни в коем случае не дергать резко рулем, не совершать резких поворотов и маневров.

«Еще не рекомендую активно орудовать педалями газа и тормоза, чтобы не провоцировать потенциальный занос или потерю управления», – добавил Червяков.

Также он призвал учитывать ускорение, которое может появиться при перестроении в зависимости от типа привода у машины. Автоэксперт отметил, что полноприводные модели машин цепляются за дорогу четырьмя колесами, и им проще перестроиться и проделать маневр, при этом сохранив управляемость.