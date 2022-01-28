Как безопасно перестраиваться на заснеженной дороге

На заснеженной дороге могут возникнуть две проблемы: потеря управления автомобилем и занос. Это связано с тем, что коэффициент сцепления зимой на дорогах значительно меньше, чем летом, сообщил агентству «Прайм» руководитель отдела продаж одного из подразделений группы «Авилон» Павел Червяков.
По словам эксперта, при перестроении на заснеженной дороге водитель должен максимально плавно двигаться – ни в коем случае не дергать резко рулем, не совершать резких поворотов и маневров.
«Еще не рекомендую активно орудовать педалями газа и тормоза, чтобы не провоцировать потенциальный занос или потерю управления», – добавил Червяков.
Также он призвал учитывать ускорение, которое может появиться при перестроении в зависимости от типа привода у машины. Автоэксперт отметил, что полноприводные модели машин цепляются за дорогу четырьмя колесами, и им проще перестроиться и проделать маневр, при этом сохранив управляемость.
Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал, как правильно тормозить на скользкой дороге. По его словам, у автомобилиста есть две возможности – постепенно сбавить скорость или остановиться максимально резко.