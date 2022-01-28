Автомобильный "налог на роскошь": богатые заплатят больше

При расчете транспортного налога будут учитываться год выпуска и мощность двигателя автомобиля. Это позволит минимизировать спорные ситуации при администрировании налога, сообщили «Известиям» в Минпромторге.
В пресс-службе Минфина подтвердили, что ведомства «концептуально согласовали подход, при котором система повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога будет увязана с мощностью автомобиля и годом его выпуска, с отказом от учета ценового параметра автомобиля».
«Богатые должны платить больше, а небогатые — меньше или совсем не платить. Порог в 3 млн рублей действует уже семь лет. За последние годы [в эту категорию] попали модели, которые вряд ли можно считать премиальными. В общей сложности еще по состоянию на 2020 год под повышенные ставки налогообложения дополнительно попадало более 108 тыс. машин (рост с 2014-го более чем в два раза)», — объяснил директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине Владимир Назаров.
С 2014 года из-за роста цен количество моделей, считающихся теперь роскошными, увеличилось в 13 раз, отметил Назаров. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) уточнили, что если в 2014 году налог распространялся на 200 моделей, то в 2021-м — почти на 1400.
В декабре прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал о ходе обсуждения повышения ценовой планки для определения автомобилей, которые попадают под повышенный транспортный налог.