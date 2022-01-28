Автомобильный "налог на роскошь": богатые заплатят больше

«Богатые должны платить больше, а небогатые — меньше или совсем не платить. Порог в 3 млн рублей действует уже семь лет. За последние годы [в эту категорию] попали модели, которые вряд ли можно считать премиальными. В общей сложности еще по состоянию на 2020 год под повышенные ставки налогообложения дополнительно попадало более 108 тыс. машин (рост с 2014-го более чем в два раза)», — объяснил директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине Владимир Назаров.