Людей на заводах Tesla заменит "дистиллированная рабочая сила"

Людей на заводах Tesla в ближайшей перспективе заменят человекоподобные роботы Optimus. Разработка способна решить проблему нехватки рабочей силы в США.

Фото: YouTube YouTube

Об этом пишет Fortune со ссылкой на главу компании Илона Маска. Бизнесмен считает, что в будущем проект Optimus может стать даже более значимым, чем производство электрокаров и даст стимул развитию американской экономики.

"Труд - основа любой экономики. А первоклассное оборудование - это "дистиллированная рабочая сила". Если оно у вас есть, то вы не испытываете нехватку рабочей силы", - пояснил Илон Маск.

Он пояснил, что поначалу роботы Optimus будут выполнять на производстве простейшие задачи вроде перемещения деталей. Однако подобная автоматизация производства не является чем-то принципиально новым: в будущем человекоподобный робот будет совершенствовать свои навыки.