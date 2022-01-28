Citroen отправляет в отставку популярный компактный хэтчбек

Компания Citroen завершила производство C1, своей единственной модели в сегменте компактных городских хэтчбеков A-класса с бензиновыми моторами: сборка «близнеца» Peugeot 108 и Toyota Aygo осуществлялась в чешском городе Колине на совместном предприятии TPCA (Toyota Peugeot Citroen Automobile). Ситикар продержался на конвейере 17 лет, и в период с 2005 по 2022 год было произведено более 1,2 миллиона его экземпляров.

Фото: © Citroen © Citroen

Citroen C1 пользовался популярностью на европейском рынке: даже в разгар пандемии в 2020 году европейцы приобрели 40 578 экземпляров, что на 18,7 процентов меньше, чем в «доковидном» 2019-м. Однако жизненный C1 подошел к концу и для него уже есть замена: преемником модели, хоть и не прямым, станет электрический ситикар Citroen Ami.

Citroen Ami

Ami представляет собой квадрицикл стоимостью шесть тысяч евро, для управления которым не нужно водительское удостоверение. В длину он достигает 2,41 метра, а в движение его приводит 8,2-сильный электромотор, который питает батарея емкостью 5,5 киловатт-часа. Заявленный запас хода составляет 75 километров, а максимальная скорость — всего 45 километров в час. На пополнение запаса энергии уходит около 3,5 часа.

В самом Citroen позиционирует Ami как «практическое решение для коротких поездок в черте города» и «альтернативу скутерам, велосипедам, мопедам и общественному транспорту по разумной цене».

Альтернативой C1 также можно считать более крупный хэтчбек C3, который представлен на европейском рынке с 83-сильныой атмосферной «тройкой» PureTech объемом 1,2 литра, турбомотором того же объема на 110 сил и 1,5-литровым четырехцилиндровым турбодизелем BlueHDi, развивающим 100 лошадиных сил.