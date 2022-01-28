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2 часа назад

Новое поколение кроссовера Mitsubishi ASX представят в 2023 году

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi рассказал о планах развития модельного ряда на ближайшие годы. Одной из ближайших новинок компании станет кроссовер Mitsubishi ASX нового поколения.

Новое поколение Mitsubishi ASX представят в 2023 году
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Выпускающийся сейчас Mitsubishi ASX — одна из самых старых моделей на автомобильном рынке: производство паркетника началось ещё в 2010 году. За эти годы японцы несколько раз модернизировали машину, но в целом её конструкция остаётся неизменной.

Второе поколение Mitsubishi ASX компания пообещала представить в 2023 году, показав первое изображение с эскизом кроссовера. Автомобиль сделают на основе одной из моделей марки Renault: по предварительной информации, это будет перспективный паркетник Austral, по формату похожий на «Ниссан Кашкай».

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