Новое поколение Mitsubishi ASX представят в 2023 году

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi рассказал о планах развития модельного ряда на ближайшие годы. Одной из ближайших новинок компании станет кроссовер Mitsubishi ASX нового поколения.
Выпускающийся сейчас Mitsubishi ASX — одна из самых старых моделей на автомобильном рынке: производство паркетника началось ещё в 2010 году. За эти годы японцы несколько раз модернизировали машину, но в целом её конструкция остаётся неизменной.
Второе поколение Mitsubishi ASX компания пообещала представить в 2023 году, показав первое изображение с эскизом кроссовера. Автомобиль сделают на основе одной из моделей марки Renault: по предварительной информации, это будет перспективный паркетник Austral, по формату похожий на «Ниссан Кашкай».