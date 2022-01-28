Новое поколение Mitsubishi ASX представят в 2023 году

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi рассказал о планах развития модельного ряда на ближайшие годы. Одной из ближайших новинок компании станет кроссовер Mitsubishi ASX нового поколения.

Выпускающийся сейчас Mitsubishi ASX — одна из самых старых моделей на автомобильном рынке: производство паркетника началось ещё в 2010 году. За эти годы японцы несколько раз модернизировали машину, но в целом её конструкция остаётся неизменной.