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38 минут назад

Компания Volkswagen отзывает 445 автомобилей Volkswagen Tiguan в РФ

Volkswagen Tiguan – одни из самых популярных автомобилей в нашей стране. Но недавно стало известно, что компания планирует отозвать в нашей стране сразу 445 транспортных средства.

В РФ массово отзовут автомобили популярной марки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Tiguan отзываются из России не просто так. Под удар попали те автомобили, которые были проданы в 2018 году. Подобная информация была сообщена Росстандартом. Отзыв поступил от «Volkswagen Групп Рус». Стоит напомнить, в нашей стране это официальный представитель компании.

На Volkswagen Tiguan, производство которых пришлось на определенный период времени, из-за отклонений в производстве могут быть установлены не те тягово-сцепные устройства. Механизм поворотного руля, вероятнее всего, в них в неисправном состоянии. Последствия у этого могут быть такими, что в момент выдвигания тягово-сцепного устройства должной фиксации наблюдаться не будет. Да и если устройство на первый взгляд кажется выдвинутым, нет гарантии, что при эксплуатации оно не будет опущено.

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Многие считают подобные моменты не серьезными. Однако именно из-за них автомобиль может попасть в дорожно-транспортное происшествие. Всех владельцы транспортных средств, попадающих под этот отзыв, проинформируют. Они должны будут доставить свои автомобили в дилерские центры, где будет проведен ремонт. Платить ни за что не придется, все манипуляции будут бесплатными.

Сколько времени уйдет на работу и как скоро владельцы автомобилей смогут получить свои авто назад, неизвестно.

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