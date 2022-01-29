Российских водителей предупредили о массовых проверках на дорогах

Сотрудники ДПС по всей России проведут массовые рейды на дорогах. Об этом сообщает портал Autonews.ru.

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Останавливать будут прежде всего с целью выявления водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Но штрафы получат и те, кто забудет пристегнуть ремень или будет ехать в машине с грязными номерами.

В ГИБДД объявили, что особо суровые рейды с тотальным контролем пройдут в Омске, Симферополе, Смоленске, Ухте, Кирове. Кроме того, проверят водителей в Брянской, Белгородской и Самарской областях.

«Во избежание конфликтных ситуаций, а также предупреждения коррупционной составляющей, как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения, во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись», — пояснили накануне рейда по Смоленску в областном управлении Госавтоинспекции.