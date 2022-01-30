Водителей предупредили о «зимних» штрафах

Чаще всего владельцы автомобилей попадают зимой в ситуацию, когда государственный регистрационный знак оказываются в снегу, по этой причине его нельзя идентифицировать, сообщает «Прайм» со ссылкой на заведующего филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолия Миронова.
По его словам, зачастую инспекторы ГИБДД с пониманием относятся к водителям и ограничиваются замечанием. Это полностью соответствует части один статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.
«Но не стоит забывать, что той же нормой предусмотрен штраф в размере 500 рублей. А если номерной знак намеренно залеплен снегом до такой степени, что это препятствует его прочтению, то ответственность может наступить по второй части указанной статьи, где наказание гораздо более серьезное — наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев», — сообщил юрист.
По его словам, также необходимо обращать внимание на техническое состояние автомобиля и следить за исправностью системы обогрева ветрового стекла, системы стеклоомывателя; за чистотой на внешних световых приборах. В противном случае владельцу автомобиля грозит штраф в 500 рублей.