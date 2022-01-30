Rolls-Royce Cullinan получил напечатанный на 3D-принтере обвес

Американское тюнинговое ателье 1016 Industries представило свой новый проект — аэродинамический обвес для кроссовера Rolls-Royce Cullinan. Все компоненты набора напечатают на 3D-принтере из углеродного волокна и выпустят ограниченным тиражом по цене самого автомобиля. Всего будет сделано лимитированное количество наборов кузовных деталей по цене минимум в 500 тысяч долларов за каждый комплект. С их точным количеством ателье ещё не определилось.

Специалисты ателье 1016 Industries предлагают для монументального британского вседорожника новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками и дополнительными светодиодами, широкие накладки на передние и задние крылья, спортивные накладки на пороги, двойной задний спойлер и новый задний бампер с диффузором и аэродинамическими элементами вокруг двойных выхлопных труб.

Для Cullinan также предложены новые колёсные диски чёрного цвета. В ателье 1016 Industries утверждают, что напечатанные на 3D-принтере детали позволяют снизить массу автомобиля, но тоже пока не уточняют, насколько именно. Новый обвес для Rolls-Royce существует пока только в виде компьютерной визуализации.