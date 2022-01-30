Прибыль Tesla гораздо больше, чем у Porsche и Ferrari

Свежий годовой отчёт фирмы Tesla гласит, что средняя стоимость выпуска одного её автомобиля упала до 36 тыс. долл. По заявлению представителей фирмы, в эту сумму вошли все основные расходы, связанные с автомобильным производством, исключая накладные различные расходы, маркетинговые растраты и реализации.

Tesla сообщила в соц. сетях, что её потери денег на создание рекламы являются практически нулевыми. Авто-бренд не занимается рекламированием производимых транспортных средств и полагается исключительно на так называемое «сарафанное радио».

Руководство Tesla отмечает, что текущие разработанные проекты фирмы, включая литьё кузовных деталей, изготовление аккумуляторных батарей типа 4680 и ряд других спецпроектов, помогут в дальнейшей минимизации себестоимости продукции.

Из финансового отчёта Tesla за 4-ый квартал следует, что суммарная валовая получаемая прибыль компании составляет 4,847 миллиарда американских долларов либо 27,5%. При этом доход с отдельного авто равен 30,7%. Следует заметить, что прибыль с автотранспорта Porsche равна 16,8%, а Ferrari 18,2%.

Tesla несколько дней назад опубликовала финансовый отчёт, который стал лучшим за девятнадцать лет. Хотя в индустрии электрокаров наблюдается некоторый кризис, большинство показателей финансового отчёта компании Tesla смогли превзойти ожидания аналитиков.

В свою очередь, инвесторов возмутили задержки авто за 25 000 долл. Речь идёт о Roadster, Semi и Cybertruck. Вследствие этого акции фирмы «провалились». В этом случае Илон Маск утратил за день свыше 25 млрд. долл. В этом месяце потери составили 100 млрд. долл.