Прибыль Tesla гораздо больше, чем у Porsche и Ferrari

Свежий годовой отчёт фирмы Tesla гласит, что средняя стоимость выпуска одного её автомобиля упала до 36 тыс. долл. По заявлению представителей фирмы, в эту сумму вошли все основные расходы, связанные с автомобильным производством, исключая накладные различные расходы, маркетинговые растраты и реализации.
Tesla сообщила в соц. сетях, что её потери денег на создание рекламы являются практически нулевыми. Авто-бренд не занимается рекламированием производимых транспортных средств и полагается исключительно на так называемое «сарафанное радио».
Руководство Tesla отмечает, что текущие разработанные проекты фирмы, включая литьё кузовных деталей, изготовление аккумуляторных батарей типа 4680 и ряд других спецпроектов, помогут в дальнейшей минимизации себестоимости продукции.
Из финансового отчёта Tesla за 4-ый квартал следует, что суммарная валовая получаемая прибыль компании составляет 4,847 миллиарда американских долларов либо 27,5%. При этом доход с отдельного авто равен 30,7%. Следует заметить, что прибыль с автотранспорта Porsche равна 16,8%, а Ferrari 18,2%.
Tesla несколько дней назад опубликовала финансовый отчёт, который стал лучшим за девятнадцать лет. Хотя в индустрии электрокаров наблюдается некоторый кризис, большинство показателей финансового отчёта компании Tesla смогли превзойти ожидания аналитиков.
В свою очередь, инвесторов возмутили задержки авто за 25 000 долл. Речь идёт о Roadster, Semi и Cybertruck. Вследствие этого акции фирмы «провалились». В этом случае Илон Маск утратил за день свыше 25 млрд. долл. В этом месяце потери составили 100 млрд. долл.
Новостной портал "Car.ru" сообщал, что Tesla приняла решение отложить запуск Кибертрака. Это происходит уже не первый раз. По заявлению Илона Маска, новый электрический пикап должен появиться не ранее 2023 г.