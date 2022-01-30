Как получить водительскую категорию СЕ

Законодательством предусматривается 5 основных категорий, которые позволяют управлять разными видами транспортных средств. Кроме того, в классификации есть подвиды разрешений и дополнительные категории. Если в водительском удостоверении гражданина стоит буква “С”, значит он может управлять грузовым транспортным средством, максимальная масса которого не превышает 7 тонн. Кроме того, допускается использование прицепа с предельной массой 750 кг. Чтобы задействовать прицеп без ограничений по весу, нужно получить дополнительный подвид категории - СЕ.

Будущие автомобилисты, которые обучаются на категорию СЕ, смогут управлять среднетоннажными грузовыми авто и тяжеловесными машинами. Вождение легкового транспорта не предусматривается. Есть несколько требований, предъявляемых к обучающемуся на категорию С:

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1) возраст не менее 17 лет, на момент получения водительского удостоверения - не менее 18 лет;

2) прохождение медкомиссии и получение документа, который подтвердит отсутствие противопоказаний для управления;

3) прохождение обучения в автошколе;

4) получение в/у после успешной сдачи экзаменов.

Чтобы получить категорию СЕ, обязательно достижение возраста 19 лет. Кроме того, требуется наличие категории Е и стаж вождения от 1 года. После получения в/у можно будет управлять грузовым транспортом массой 3.5 - 7.5 тонны. Многих интересует вопрос, в какую сумму обходится обучение на данную категорию? Как правило, отдают 16 – 24 тысячи рублей. В стоимость входит теоретическая часть, расходы на топливо, практическая часть, сдача экзамена и оформление документов в ГИБДД.

Порядок открытия категории СЕ проходит в стандартном режиме. Как правило, на обучение уходит от 1 до 2 месяцев. Практическая часть экзамена проводится на автодроме.

Будущий водитель должен изучить 4 основных упражнения - сцепление и расцепление, параллельная парковка, маневрирование задним ходом и выполнение остановки. При выезде в город сотрудник ГИБДД оценивает освоенные навыки кандидата в водители, поэтому эта часть предполагает самую сложную составляющую. Потребуется выполнить разворот вне перекрестка, совершить обгон, правильно проехать пешеходный переход и затормозить на скорости. Данные упражнения отличаются от тех, которые проходят при обучении на категорию В. Так как речь идет о другом типе транспортного средства, с большей грузоподъемностью, по уровню сложности, они превосходят базовые упражнения.

Любое водительское удостоверение имеет срок действия. В России он составляет 10 лет. После этого требуется замена документа. За управление транспортным средством и использование просроченного в/у предусматривается наказание в виде штрафа в размере 5000 – 15000 рублей. Для замены следует собрать пакет документов, оплатить государственную пошлину и подать соответствующее заявление. Сейчас сделать это можно не только в ГИБДД, но и в МФЦ или на портале “Госуслуг”. После рассмотрения заявления можно получить отказ. Как правило, это происходит из-за неправильного заполнения данных в документе.