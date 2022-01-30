Mazda CX-5: Основные минусы и плюсы японского кроссовера

В РФ кроссы ежегодно становятся всё более популярными. Большим спросом сейчас пользуется кроссовер Mazda CX-5. Эксперты решили рассказать о плюсах и минусах этого авто.

С 2017 года на отечественном авторынке продают кросс второй генерации. Его стоимость составляет 1 950 000 – 3 050 000 руб. Среди минусов стоит отметить качество салона, которое оставляет желать лучшего.

CX-5 дорогая в обслуживании, в вопросе кузовных панелей и оформления КАСКО. Мультимедийный дисплей не особо органично вписывается в интерьер салона. Многие автолюбители не довольны слабым лобовым стеклом.

Несмотря на хорошую управляемость, подвеска довольно жёсткая. Материалы отделки КПП и рулевого колеса оставляют желать лучшего. ЛКП Mazda CX-5 довольно слабое. Транспортное средство очень долго прогревается в зимний период на холостом ходу.

Среди плюсов Mazda CX-5 отмечается безопасность, получившая максимальные 5 звёзд. Кузов авто довольно устойчивый к коррозии. Модель похвастается хорошей управляемостью и предсказуемым поведением на автодороге.

В своём классе CX-5 является одним из самых красивых авто. Транспортное средство похвастается богатым оснащением, вспомогательными функциями и системами пассивной безопасности.

Во всех комплектациях Mazda предлагается полный привод с независимой подвеской. Авто получило хорошую шумоизоляцию, головное освещение. Пороги машины не загрязняются благодаря дверям, которые их закрывают. Для машины характерна удобная посадка за рулевым колесом. Для кресел предлагается электропривод.

Автолюбители хвалят эргономику салона. В авто все органы управления размещаются довольно удобно. Для своего класса у CX-5 большое багажное отделение на 442 л. Отмечается ликвидность в рамках вторичного авторынка.