Первый Chevrolet Corvette Z06 оказался дороже, чем Bugatti Chiron

Первый среднемоторный Chevrolet Corvette Z06 оказался дороже, чем Bugatti Chiron. Победитель аукциона Barrett-Jackson заплатил за таргу с VIN-номером «001» невероятные 3,6 миллиона долларов, тогда как новый гиперкар Bugatti Chiron стоит в США от трёх миллионов долларов. Вырученные средства направят в благотворительную организацию Operation Homefront, которая поддерживает семьи американских военнослужащих.

Покупателем первого среднемоторного Chevrolet Corvette Z06 стал 72-летний владелец команды NASCAR Hendrick Motorsports Рик Хендрик. Два года назад бизнесмен приобрёл на аукционе самый первый Corvette восьмого поколения, выложив три миллиона долларов.

Точная спецификация проданного на аукционе Corvette Z06 не раскрывается, но известно, что опций множество — установлен пакет Z07 (включает в себя углерод-керамические тормоза и композитное антикрыло), есть углепластиковые диски и «юбилейный» декор 70th Anniversary.

Любопытно, что ездить на своих суперкарах Хендрик не собирается — мужчина объявил, что поставит на прикол самый первый Corvette Stingray, и похоже первый серийный Corvette Z06 ждёт та же судьба.

Концерн General Motors ещё не назвал цены на Corvette Z06, но и без этого количество предзаказов зашкаливает — ещё три месяца назад очередь на суперкар растянулась на три года.