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1 час назад

Mercedes не принимает заказы на "Гелик". Очередь растянулась почти на три года

С 17 января компания Mercedes-Benz не принимает заказы на Gelandewagen: австрийский завод Magna Steyr не справляется с ажиотажным спросом.

Mercedes больше не принимает заказы на "Гелик"
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

По информации MBPassionBlog, ссылающегося на собственные источники, очередь на G-Class растянулась до четвёртого квартала 2024 года. К этому, как предполагается, привели увеличивающийся спрос на модель и дефицит комплектующих, ограничивающих объёмы производства.

Интересно, как отреагировали на такие огромные сроки поставок клиенты, которые уже заказали G-Class и узнали, что в ближайшем будущем внедорожник пройдёт рестайлинг: прототипы автомобиля вышли на испытания. Конечно, радикальных изменений "Гелендваген" не получит, но всё-таки это будет обновлённая модель.

Ранее Toyota официально заявила о том, что сроки поставок нового Toyota Land Cruiser 300 могут занимать до четырёх лет. Ситуация аналогична Mercedes: высокая востребованность модели и дефицит микрочипов.

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