Скоростная магистраль в Москве готова на 60%

Скоростная магистраль на базе Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд готова на 60%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

По его словам, общая протяженность дороги будет равна 68 километров. Масштабы магистрали сопоставимы с МКАД и ТТК. Скоростной диаметр поделен на два участка: часть от Бусиновской развязки до трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань готов на 82%, часть от шоссе Энтузиастов до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 42%.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул важность магистрали для жителей города.

— Для миллионов автолюбителей создание московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность — более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой, — передает его слова официальный портал мэра Москвы.