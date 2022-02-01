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2 часа назад

Названы пять машин по цене до 1 млн рублей

За миллион рублей в России можно купить не так много автомобилей, если речь идёт о новых машинах. Однако топ-5 таких авто составил руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов в беседе с URA.RU. Например, в рамках суммы можно рассмотреть машины семейства Lada, некоторые из Chevrolet, Renault, Hyundai и Kia.

Названы пять новых машин по цене до 1 млн рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Если рассматривать новые автомобили, то в пределах миллиона рублей можно приобрести все модели и модификации семейств Lada Granta и Lada Niva Legend. Из новых иномарок полностью укладываются в этот диапазон цены на Chevrolet Cobalt, Nexia и Spark. У корейских Hyundai Solaris, Kia Picanto и Rio только начальные одна-две комплектации оцениваются ниже этой отметки, — отметил Тимерханов.

При этом Vesta, XRAY и Largus уже сложно взять в нормальной комплектации за эту цену. Как и Lada Niva Travel, Renault Logan и Sandero, они в основном выходят за пределы миллиона.

Зато за эти деньги можно рассчитывать на неплохую подержанную машину. Renault Logan, Volkswagen Polo до трёх лет обойдутся именно в эту сумму.

Среди пятилетних машин, имея миллион рублей, можно купить Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, а из семилетних — Renault Duster, Kia Ceed, Skoda Octavia.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что стоимость новых автомобилей в 2022 году не будет увеличиваться. Он отметил, что производство автомобилей должно наладиться к концу года. По мнению специалиста, новые заводы по производству микросхем в Европе и США позволят снизить цены для конечного потребителя.

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