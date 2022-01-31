Разрешено ли ездить на автомобиле с одной рабочей фарой

На дорогах часто можно встретить неисправные транспортные средства, несмотря на то, что эксплуатация авто в таком виде запрещена законом. Как правило, в ночное время суток в потоке встречаются “одноглазые” автомобили. Одна из фар просто перестает работать, а по отблеску вдали невозможно понять, какой транспорт едет навстречу. Особенно неприятно столкнуться с таким явлением на загородной трассе, когда возникает прямая опасность. Если это автомобиль, по одной фаре невозможно определить, как далеко он находится и с какой стороны расположен кузов. Но законно ли эксплуатировать транспортное средство, если оптика вышла из строя?

Фото: ТАСС ТАСС

В ПДД можно обнаружить формулировку, которая указывает на запрет эксплуатации транспортного средства в случае, если у него неисправна тормозная система, рулевое управление, сцепное устройство, фары и задние габаритные огни. Если в пути возникли прочие неполадки, автовладелец должен принять меры и устранить их. Если ремонт невозможен, следует направляться к месту стоянки или сервиса. В движении, при этом, нужно соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Видео дня

У автомобилиста есть и другие обязанности, среди которых: диагностика и обслуживание транспорта. Сотрудники ГИБДД, как правило, не обращают внимание на отговорки вроде “не знал, забыл”. Инспекторы могут остановить транспортное средство с одной работающей фарой и указать на вышеперечисленные требования. Раньше автомобилисты могли передвигаться на машине, если в конструкции вышла из строя только правая фара. Действующее законодательство не предусматривает каких-либо послаблений и не уточняет, какое количество лампочек может работать.

В 2010 году в России ввели более жесткие требования по эксплуатации транспортных средств и световых приборов. Так, в светлое время суток все движущиеся автомобили должны иметь включенные фары ближнего света и дневные ходовые огни. Поэтому, если в конструкции будет неисправна хотя бы одна фара, это уже можно расценить в качестве серьезной неисправности. В таком случае автомобилист будет привлечен к ответственности по статье 12.20 КоАП РФ. Она предусматривает вынесение предупреждения или оформление штрафа в размере 500 рублей.

Но что делать владельцу транспорта, если фара перестала работать в самый неподходящий момент? Решение только одно - быстро починить ее. Приобрести такой товар сейчас можно в любом автомобильном магазине. Если это невозможно, а по пути встретился наряд ГИБДД, следует знать 2 основных факта в общении с инспекторами. Сотрудники ГИБДД не имею право эвакуировать транспорт из-за неисправности фар.

Задержать машину можно только с поломками, которые указаны в статье 12.20 КоАП РФ - неисправность тормозной и рулевой системы. Поэтому передвигаться на автомобиле с не горящими фарами ближнего света можно, но только до места проведения ремонта. Именно это нужно объяснять сотрудникам ГИБДД. Если автомобилист будет остановлен этим же нарядом повторно, избежать штрафа не получится.