Разрешено ли ездить на автомобиле с одной рабочей фарой

На дорогах часто можно встретить неисправные транспортные средства, несмотря на то, что эксплуатация авто в таком виде запрещена законом. Как правило, в ночное время суток в потоке встречаются “одноглазые” автомобили. Одна из фар просто перестает работать, а по отблеску вдали невозможно понять, какой транспорт едет навстречу. Особенно неприятно столкнуться с таким явлением на загородной трассе, когда возникает прямая опасность. Если это автомобиль, по одной фаре невозможно определить, как далеко он находится и с какой стороны расположен кузов. Но законно ли эксплуатировать транспортное средство, если оптика вышла из строя?
В ПДД можно обнаружить формулировку, которая указывает на запрет эксплуатации транспортного средства в случае, если у него неисправна тормозная система, рулевое управление, сцепное устройство, фары и задние габаритные огни. Если в пути возникли прочие неполадки, автовладелец должен принять меры и устранить их. Если ремонт невозможен, следует направляться к месту стоянки или сервиса. В движении, при этом, нужно соблюдать все необходимые меры предосторожности.
У автомобилиста есть и другие обязанности, среди которых: диагностика и обслуживание транспорта. Сотрудники ГИБДД, как правило, не обращают внимание на отговорки вроде “не знал, забыл”. Инспекторы могут остановить транспортное средство с одной работающей фарой и указать на вышеперечисленные требования. Раньше автомобилисты могли передвигаться на машине, если в конструкции вышла из строя только правая фара. Действующее законодательство не предусматривает каких-либо послаблений и не уточняет, какое количество лампочек может работать.
В 2010 году в России ввели более жесткие требования по эксплуатации транспортных средств и световых приборов. Так, в светлое время суток все движущиеся автомобили должны иметь включенные фары ближнего света и дневные ходовые огни. Поэтому, если в конструкции будет неисправна хотя бы одна фара, это уже можно расценить в качестве серьезной неисправности. В таком случае автомобилист будет привлечен к ответственности по статье 12.20 КоАП РФ. Она предусматривает вынесение предупреждения или оформление штрафа в размере 500 рублей.
Но что делать владельцу транспорта, если фара перестала работать в самый неподходящий момент? Решение только одно - быстро починить ее. Приобрести такой товар сейчас можно в любом автомобильном магазине. Если это невозможно, а по пути встретился наряд ГИБДД, следует знать 2 основных факта в общении с инспекторами. Сотрудники ГИБДД не имею право эвакуировать транспорт из-за неисправности фар.
Задержать машину можно только с поломками, которые указаны в статье 12.20 КоАП РФ - неисправность тормозной и рулевой системы. Поэтому передвигаться на автомобиле с не горящими фарами ближнего света можно, но только до места проведения ремонта. Именно это нужно объяснять сотрудникам ГИБДД. Если автомобилист будет остановлен этим же нарядом повторно, избежать штрафа не получится.
Итог. Неисправность оптики в транспортном средстве относится к поломкам, при которых запрещено эксплуатировать машину. Штраф можно получить в ночное время, когда от исправности фар зависит безопасность передвижения.