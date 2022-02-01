Увеличен тариф для большегрузов в системе «Платон»

Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2022 года проиндексирован на 20 копеек и составляет 2,54 рубля за километр.

Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.

На сегодняшний день в госсистеме зарегистрировано почти 700 тыс. грузоперевозчиков и более 1,5 млн большегрузов, четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям. За весь период работы "Платона" в Федеральный дорожный фонд поступило более 159 млрд рублей, которые направляются на капитальный ремонт федеральных автодорог.

Ранее Росавтодор уточнял, что в 2020-2022 году за счет поступающих средств в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 субъектах РФ - капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов. С учетом этих объектов общий объем отремонтированных дорог за счет средств государственной системы "Платон" с начала ее работы увеличится до 3,3 тыс. км, количество мостовых сооружений превысит 130.

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