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1 час назад

В России начнут аннулировать ошибочные штрафы с камер для водителей

Генпрокуратура России подготовит предложения об аннулировании ошибочных штрафов с камер для водителей по итогам проверки работы комплексов автоматической фиксации в 2021 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ошибочные автоштрафы с камер начнут аннулировать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что во многих регионах камеры на дорогах по-прежнему иногда «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями».

«Несмотря на принимаемые ведомствами меры, ситуация в данной сфере продолжала оставаться сложной», — отметили в ведомстве.

Так, прокуроры Бурятии, Дагестана, Карелии, Краснодарского, Хабаровского краев, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской, Ульяновской областей обнаружили камеры, установленные "за пределами мест концентрации ДТП", рассказали в Генпрокуратуре.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что дрожные камеры фотовидеофиксации смогут в автоматическом режиме выписывать штрафы за опасное вождение. По информации издания, Росстандарт и МВД готовят новый ГОСТ, который будет утвержден в 2022 году. При этом основная сложность заключается в размытом определении «опасного вождения», поэтому до появления более четких формулировок штрафы автомобилистам приходить не будут.

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