АвтоВАЗ узнал причину возгорания Lada Niva Travel

На прошлой неделе стало известно о том, что АвтоВАЗ разослал дилерам Lada информационное письмо, в котором требовалось прекратить продажи нереализованных автомобилей модели Niva Travel.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Неофициальные источники сообщили, что причиной может являться возможное возгорание. Теперь эта информация нашла подтверждение.

По результатам проверки товарных автомобилей на складских площадках было выявлено, что нарушена технология сборки при установке плюсового провода стартера, пишет Avtograd news: в процессе эксплуатации внедорожника он попросту перетирался. Дилерам, которые получили дефектные автомобили, была разослана инструкция с методикой устранения неисправности, которая может привести к возгоранию.