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44 минуты назад

Производитель автомобилей Mercedes сменил название

Немецкий автопроизводитель Daimler AG официально переименован в Mercedes-Benz Group AG. Внутри компании переименование было завершено в субботу – ровно 136 лет спустя после того, как 29 января 1886 года пионер автомобилестроения Карл Бенц запатентовал изобретенный им первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, говорится в заявлении фирмы.

Производитель автомобилей Mercedes сменил название
Фото: ТАССТАСС

Как передает Deutche Welle, решением о ребрендинге председатель правления корпорации Ола Келлениус завершает масштабную корпоративную реструктуризацию, которая началась в конце 2021 года с выделения грузового подразделения Daimler Truck. С тех пор существуют две отдельные компании, каждая из которых котируется на фондовой бирже. В настоящее время Mercedes-Benz сосредоточился на производстве легковых автомобилей и минивэнов.

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Как заявил Келлениус на прошлой неделе, с тем чтобы повысить привлекательность автопроизводителя, в качестве логотипа компании будет использоваться традиционная эмблема с трехлучевой звездой.

«Мы видим, что за последние 12-18 месяцев внимание к Mercedes возросло», – подытожил глава правления.

Заявленная им цель – сделать Mercedes-Benz люксовым брендом. Согласно дополнительной информации, во вторник измененное название должно быть внесено в торговый регистр.

По словам Келлениуса, в будущем бизнес Mercedes-Benz будет ориентирован на электромобили. Если «позволят рыночные условия», штутгартский концерн намерен полностью перейти на их производство уже к концу текущего десятилетия.

Ранее руководители немецкой природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe подали в суд на автопроизводителей BMW и Mercedes-Benz с требованием снизить выбросы углекислого газа от их автомобилей, а также прекратить выпуск автомобилей, работающих на ископаемом топливе к 2030 году.

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