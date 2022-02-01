BMW досрочно снимет с производства свой первый массовый электрокар

Компания BMW снимет с производства свой первый массовый электрокар - хэтчбек i3 - в июле 2022 года, а не в 2024 году, как предполагалось изначально, об этом сообщает британское издание Cars со ссылкой на свои источники. Иными словами, через несколько месяцев эта модель уйдет из каталогов BMW.

Фото: BMW BMW

Причина такого решения: BMW i3 устарел морально и, кроме того, обладает слишком высокой себестоимостью из-за сложной конструкции (например, несущей структурой у него является сделанный по космическим технологиям углепластиковый монокок).

Прямой замены i3 не планируется, место модели на рынке должны занять уже серийный Mini Cooper SE и перспективный кроссовер BMW iX1.

BMW i3 выпускают с 2013 года, он оснащается электромотором мощностью 170 л.с. или 184 л.с. (версия i3s).