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1 час назад

BMW досрочно снимет с производства свой первый массовый электрокар

Компания BMW снимет с производства свой первый массовый электрокар - хэтчбек i3 - в июле 2022 года, а не в 2024 году, как предполагалось изначально, об этом сообщает британское издание Cars со ссылкой на свои источники. Иными словами, через несколько месяцев эта модель уйдет из каталогов BMW.

BMW досрочно снимет с производства свой первый массовый электрокар
Фото: BMWBMW

Причина такого решения: BMW i3 устарел морально и, кроме того, обладает слишком высокой себестоимостью из-за сложной конструкции (например, несущей структурой у него является сделанный по космическим технологиям углепластиковый монокок).

Прямой замены i3 не планируется, место модели на рынке должны занять уже серийный Mini Cooper SE и перспективный кроссовер BMW iX1.

BMW i3 выпускают с 2013 года, он оснащается электромотором мощностью 170 л.с. или 184 л.с. (версия i3s).

Для обеих версий можно заказать двухцилиндровый бензиновый мотор объемом 650 см3 и мощностью 38 л.с., который работает в режиме генератора, подзаряжающего тяговую батарею, и превращает i3 в последовательный гибрид. Бензобак вмещает 9 л топлива - этого хватает, чтобы удлинить запас хода на 150 км. В России модель официально уже не продают.

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