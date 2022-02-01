Названы лучшие китайские автомобили

В рамках проведенных исследований составлен перечень самых востребованных машин, выпущенных китайскими производителями.

Geely Tugella становится бесспорным лидером данного рейтинга. Транспортное средство собрано на современной модульной платформе. Под капотом может быть установлен 2,0 литровый 238 сильный двигатель. Вместе с ним работает механическая или автоматическая коробка передач, а также передний или полный привод.

Обновленная модификация кроссовера будет представлена на российском рынке в середине текущего года. Стоимость базовой версии транспортного средства составляет 1,4 млн рублей. В оснащение входит большое количество дополнительных опций, а именно климат-контроль, подогрев сидений, электропривод зеркал, стеклоподъемники, датчики дождя и температуры.

Второе место достается Chery Tiggo 8 Pro. Появления нового поколения этой модели в прошлом году ожидали практически все российские покупатели. На выбор будущих владельцев предложено два варианта силовых агрегатов, а именно 1,6 или 2,0 литровый турбированный двигатель мощностью 186 и 170 лошадиных сил соответственно. Для европейского рынка предусмотрена модификация, оснащенная гибридной силовой установкой. Вместе с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

CheryExeed TXL замыкает тройку лидеров. В движение кроссовер приводит только один мотор, а именно 1,7 литровый турбированный агрегат мощностью 197 лошадиных сил. Вместе с ним работает механика или автомат. Стоимость транспортного средства начинается от 1,6 млн рублей, а за более дорогую модификацию требуется 2,3 млн рублей.