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27 минут назад

ТОП лучших китайских машин

В рамках проведенных исследований составлен перечень самых востребованных машин, выпущенных китайскими производителями.

Названы лучшие китайские автомобили
Фото: Car.ruCar.ru

Geely Tugella становится бесспорным лидером данного рейтинга. Транспортное средство собрано на современной модульной платформе. Под капотом может быть установлен 2,0 литровый 238 сильный двигатель. Вместе с ним работает механическая или автоматическая коробка передач, а также передний или полный привод.

Обновленная модификация кроссовера будет представлена на российском рынке в середине текущего года. Стоимость базовой версии транспортного средства составляет 1,4 млн рублей. В оснащение входит большое количество дополнительных опций, а именно климат-контроль, подогрев сидений, электропривод зеркал, стеклоподъемники, датчики дождя и температуры.

Второе место достается Chery Tiggo 8 Pro. Появления нового поколения этой модели в прошлом году ожидали практически все российские покупатели. На выбор будущих владельцев предложено два варианта силовых агрегатов, а именно 1,6 или 2,0 литровый турбированный двигатель мощностью 186 и 170 лошадиных сил соответственно. Для европейского рынка предусмотрена модификация, оснащенная гибридной силовой установкой. Вместе с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

CheryExeed TXL замыкает тройку лидеров. В движение кроссовер приводит только один мотор, а именно 1,7 литровый турбированный агрегат мощностью 197 лошадиных сил. Вместе с ним работает механика или автомат. Стоимость транспортного средства начинается от 1,6 млн рублей, а за более дорогую модификацию требуется 2,3 млн рублей.

В составленном рейтинге также оказались китайские машины Chery Tiggo 7, Geely Atlas, Haval Jolion, Geely Coolray, Geely Emgrand GT, Zotye Z300 и JAC J7.

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