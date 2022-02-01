Aston Martin представил мощный люксовый кроссовер

За свою пока ещё недолгую жизнь кроссовер Aston Martin успел обзавестись несколькими спецверсиями, заглянул в ателье Mansory, а также стал официальным автомобилем медицинской службы Формулы-1. Теперь же у роскошного вседорожника появилось темное альтер-эго — модификация DBX707. Когда в «Астоне» говорили, что выпустят самый мощный люксовый кроссовер, они вовсе не лукавили. И пускай здесь нет двигателя V12, по отдаче «707-й» чуть-чуть не дотянул до инфернального Dodge Durango SRT Hellcat.

Под капотом Aston Martin DBX707 по-прежнему стоит «битурбовосьмерка» V8 4.0 Mercedes-AMG, как у обычного кроссовера. Двигатель снабжен новыми турбокомпрессорами с шариковыми подшипниками и иной программой управления, а потому выдает не 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента, а 707 и 900 соответственно! По мощности британец уверенно обходит конкурентов в лице Lamborghini Urus (650 л.с. и 850 Нм), Lister Stealth (675 л.с. и 881 Нм), Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (680 л.с. и 900 Нм) и чуть-чуть не дотягивает до сумасшедшего Dodge Durango SRT Hellcat (720 л.с. и 875 Нм).

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При всём при этом он такой же быстрый, как рекордсмен Нюрбургинга Porsche Cayenne Turbo GT. Разгон до «сотни» у DBX707 длится 3,3 секунды, тогда как простому DBX c V8 требуется 4,5, гибриду Straight Six — 5,4, а купе DBS (725 л.с. и 900 Нм) — 3,4 секунды. Максимальная скорость «заряженного» вседорожника составляет 310 километров в час против 291 у обычного.

Чтобы добиться таких показателей, на DBX пришлось поставить коробку передач AMG Speedshift MCT 9G с мокрым сцеплением и укороченную главную пару (передаточное отношение 3,27 вместо 3,07). В задней оси появился новый дифференциал с электронной блокировкой. Кроме того, изменились алгоритмы работы полноприводной трансмиссии, трехкамерной пневмоподвески, адаптивных амортизаторов, усилителя руля и активных стабилизаторов поперечной устойчивости с 48-вольтовой бортовой системой.

Из визуальных отличий — увеличилась в размерах решетка радиатора, поменялась форма бамперов, порогов и дневных ходовых огней. Корму украсили массивный диффузор, новый спойлер и четыре патрубка выпускной магистрали. Салон преобразился за счет спортивных кресел, накладок из шпона Piano Black, углепластика или металлической сетки, хотя главным новшеством стали вынесенные на центральную консоль переключатель ездовых режимов, кнопки управления подвеской и громкостью выхлопа.