Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+4° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
3 часа назад

В Челябинске задержали сразу трех офицеров ГИБДД

Три сотрудника Госавтоинспекции задержаны в Челябинске по подозрению в коррупционных преступлениях. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

В Челябинске задержали сразу трех офицеров ГИБДД
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Речь идет о трех офицерах, служащих в ГИБДД. Предварительно всем инкриминируют получение взяток. Операцию провели сотрудники управления собственной безопасности полицейского главка», — рассказал URA.RU инсайдер.

В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области воздержались от комментариев. В пресс-службе Главного управления МВД России по региону пообещали корреспонденту агентства уточнить информацию и подготовить комментарий позже.

Обновлено 18:55

«Задержано три сотрудника ГИБДД. Они подозреваются в получении взятки в размере 20 тысяч рублей в апреле 2021 года. По версии следствия, деньги им передал житель Челябинска за непривлечение его к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 290 УК РФ», — пояснили URA.RU в региональном следственном управления СКР

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители