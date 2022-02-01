В Челябинске задержали сразу трех офицеров ГИБДД

Три сотрудника Госавтоинспекции задержаны в Челябинске по подозрению в коррупционных преступлениях. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Речь идет о трех офицерах, служащих в ГИБДД. Предварительно всем инкриминируют получение взяток. Операцию провели сотрудники управления собственной безопасности полицейского главка», — рассказал URA.RU инсайдер.

В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области воздержались от комментариев. В пресс-службе Главного управления МВД России по региону пообещали корреспонденту агентства уточнить информацию и подготовить комментарий позже.

Обновлено 18:55

«Задержано три сотрудника ГИБДД. Они подозреваются в получении взятки в размере 20 тысяч рублей в апреле 2021 года. По версии следствия, деньги им передал житель Челябинска за непривлечение его к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 290 УК РФ», — пояснили URA.RU в региональном следственном управления СКР