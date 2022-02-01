Tesla отзовет более 50 тысяч автомобилей

Американский производитель электромобилей Tesla отзовет 53 822 машины, которые были произведены с 2016 до 2022 год, из-за ошибки в программе автономного вождения, которая касается торможения перед запрещающим движение знаком. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Уточняется, что отзыву подлежат некоторые автомобили марок Model S и Model X 2016-2022 годов выпуска, а также Model 3 2017-2022 годов выпуска и Model Y 2020-2022 годов выпуска.
Как сказано в сообщении, функция "rolling stop" (остановка на ходу), доступная в программном обеспечении Full Self-Driving (полностью автономное вождение), дает возможность автомобилю проехать без полной остановки через знак, запрещающий движение без остановки. Также отмечается, что Tesla выпустит программное обновление, отключающее функцию "rolling stop".
Напомним, американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей, а также технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Кроме электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели, которые продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.