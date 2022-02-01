Tesla отзовет более 50 тысяч автомобилей

Американский производитель электромобилей Tesla отзовет 53 822 машины, которые были произведены с 2016 до 2022 год, из-за ошибки в программе автономного вождения, которая касается торможения перед запрещающим движение знаком. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

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Уточняется, что отзыву подлежат некоторые автомобили марок Model S и Model X 2016-2022 годов выпуска, а также Model 3 2017-2022 годов выпуска и Model Y 2020-2022 годов выпуска.

Как сказано в сообщении, функция "rolling stop" (остановка на ходу), доступная в программном обеспечении Full Self-Driving (полностью автономное вождение), дает возможность автомобилю проехать без полной остановки через знак, запрещающий движение без остановки. Также отмечается, что Tesla выпустит программное обновление, отключающее функцию "rolling stop".