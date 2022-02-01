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2 часа назад

Названы шесть автомобильных новинок для России в феврале

Российским автолюбителям назвали шесть автомобильных новинок в феврале нынешнего года. Несмотря на дефицит электронных компонентов, нарушение логистики и очереди в салонах, компании обновляют свой модельный ряд на первичном рынке РФ.

Названы шесть автомобильных новинок для РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Перечень открывает эксклюзивный полноразмерный кроссовер Nissan Pathfinder следующего поколения, презентация новинки состоялась год назад.

Машина стала напоминать крупный внедорожник с рамной конструкцией. Под капотом автомобиля расположен 6-цилиндровый V-образный бензиновый мотор мощностью 284 л. с.

В качестве трансмиссии используется 9-ступенчатая автоматическая КПП, машина стоит 4,285 млн рублей.

Далее следует китайский Geely Atlas Pro, на рынке ожидается бюджетная версия данного кроссовера стоимостью 1,84 млн рублей.

Третью позицию занимает Porsche Cayenne. К дилерам поступит спецверсия данного кроссовера, стоимость которого составляет 7,3 млн рублей.

На российский рынок поступит также хэтчбек Volkswagen Golf восьмой генерации, в базовой версии машина доступна за 2,695 млн рублей. В РФ привезут и купеобразный кроссовер Audi SQ5 Sportback стоимостью 6,578 млн рублей.

Перечень замыкает эксклюзивный электрокар Mini Cooper SE, его цена станет известна на протяжении февраля. Квота для российского рынка составляет 250 таких автомобилей.

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