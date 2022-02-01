Названы шесть автомобильных новинок для РФ

Российским автолюбителям назвали шесть автомобильных новинок в феврале нынешнего года. Несмотря на дефицит электронных компонентов, нарушение логистики и очереди в салонах, компании обновляют свой модельный ряд на первичном рынке РФ.

Перечень открывает эксклюзивный полноразмерный кроссовер Nissan Pathfinder следующего поколения, презентация новинки состоялась год назад.

Машина стала напоминать крупный внедорожник с рамной конструкцией. Под капотом автомобиля расположен 6-цилиндровый V-образный бензиновый мотор мощностью 284 л. с.

В качестве трансмиссии используется 9-ступенчатая автоматическая КПП, машина стоит 4,285 млн рублей.

Далее следует китайский Geely Atlas Pro, на рынке ожидается бюджетная версия данного кроссовера стоимостью 1,84 млн рублей.

Третью позицию занимает Porsche Cayenne. К дилерам поступит спецверсия данного кроссовера, стоимость которого составляет 7,3 млн рублей.

На российский рынок поступит также хэтчбек Volkswagen Golf восьмой генерации, в базовой версии машина доступна за 2,695 млн рублей. В РФ привезут и купеобразный кроссовер Audi SQ5 Sportback стоимостью 6,578 млн рублей.