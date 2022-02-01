Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-3° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
17 часов назад

В Китае началось производство электромобилей NIO ET5 с запасом хода 1000 километров

Китайская компания Nio начала производство электромобилей ET5 с запасом хода 1000 километров. Сейчас выпущено несколько предсерийных образцов, которым предстоит пройти сертификацию.

В Китае началось производство электрокаров с запасом хода 1000 км
Фото: NIONIO
NIO

В Китае продажи электромобили NIO ET5 поступят в продажу только в сентябре. К концу года марка планирует начать продажи модели в Дании, Германии, Нидерландах и Швеции. При этом в Норвегии автомобили марки Nio уже продаются с прошлого года. Там можно пробрести кроссовер NIO ES8, а скоро ожидается флагманский седан ET7.

NIO

Электромобиль Nio ET5 станет самой доступной моделью китайской марки в Европе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители