В Китае началось производство электрокаров с запасом хода 1000 км

В Китае продажи электромобили NIO ET5 поступят в продажу только в сентябре. К концу года марка планирует начать продажи модели в Дании, Германии, Нидерландах и Швеции. При этом в Норвегии автомобили марки Nio уже продаются с прошлого года. Там можно пробрести кроссовер NIO ES8, а скоро ожидается флагманский седан ET7.