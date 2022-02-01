В Китае началось производство электрокаров с запасом хода 1000 км

Китайская компания Nio начала производство электромобилей ET5 с запасом хода 1000 километров. Сейчас выпущено несколько предсерийных образцов, которым предстоит пройти сертификацию.
В Китае продажи электромобили NIO ET5 поступят в продажу только в сентябре. К концу года марка планирует начать продажи модели в Дании, Германии, Нидерландах и Швеции. При этом в Норвегии автомобили марки Nio уже продаются с прошлого года. Там можно пробрести кроссовер NIO ES8, а скоро ожидается флагманский седан ET7.
Электромобиль Nio ET5 станет самой доступной моделью китайской марки в Европе.