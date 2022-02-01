Alfa Romeo отказалась от коробок передач и подвески Ferrari

Команда Alfa Romeo пересмотрела оснащение болидов. В новом сезоне машины не будут комплектоваться коробками передач и трансмиссией от Ferrari.

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Команда из Хинвиля сделала первый шаг, чтобы стать независимой от Scuderia. Однако эксперты полагают, что данное решение стало, скорее, вынужденной мерой. Alfa Romeo, в очередной раз, показал, что связь с Ferrari не так прочна, как кажется многим.

В болидах команды будут использовать моторы Ferrari. Но на новый сезон поставлена установка - самостоятельно разработать остальные важные узлы. Речь идет, в первую очередь, о коробке передач и задней подвеске. Такая новость для многих может показаться неожиданной, но этому есть свое объяснений. Ян Моншо, который является главным конструктором команды, принял новую концепцию в отношении шасси С42.

По предварительной информации, машина получит укороченную колесную базу. Команда Ferrari поступила иначе - делает шасси более длинным. Из-за этого конструкция просто не подойдет для болида Alfa Romeo.