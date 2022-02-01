В Mercedes столкнулись с проблемой при разработке новой машины

Команда Mercedes готовится к новому сезону Формулы-1. Недавно ее представители назвали большую проблему, с которой пришлось столкнуться при разработке болида.

Фото: Car.ru Car.ru

Майк Эллиотт, занимающий должность технического директора Mercedes, сообщил, что команде пришлось столкнуться с большой проблемой. Она возникла при попытке сбалансировать ресурсы между борьбой в сезоне 2021 и созданием нового болида.

Объем ресурсов, которые направлены на создание новой машины, — актуальный вопрос для команды Mercedes.

Напомним, что в прошлом сезоне шла активная борьба за чемпионство в классе. Поэтому при создании нового болида нужно было провести анализ и не допустить потерю позиций в новом чемпионате.

Новые правила и требования привели к пределу затрат. Теперь часы в аэродинамической трубе серьезно ограничены. Поэтому команда должна рационально подойти к вопросу о распределении имеющихся ресурсов.

Несмотря на то, что команде пришлось столкнуться с проблемами, ее представители составляют оптимистичные прогнозы.

В предстоящем сезоне шансы Mercedes велики. Исход нового Чемпионата 2022 года может оказаться непредсказуемым, так как в силу вступили новые требования и правила.