Toyota опубликовала цены на пикап Tundra 2022

Автопроизводитель из Японии Toyota поделился прайсом нового пикапа Tundra в специальной версии. Она получила обозначение Capstone.

Пикап Toyota Tundra официально получил роскошное исполнение Capstone, которое выступит в роли конкурента Ford F-150 Power Boost.

Главное преимущество новинки на фоне противника - меньшая стоимость. Оценивается автомобиль на 6 100 долларов или 472 000 рублей меньше Power Boost.

На рынке пикапов наблюдается конкуренция, так как многие производители начали входить в данный сегмент.

Компания Toyota бросает вызов известному F-150, представив роскошную версию своего полноразмерного пикапа. Стоимость новинки составляет 73 530 долларов или 5 696 000 рублей. Максимальный прайс может оказаться выше, так как производитель предлагает дополнительные опции.

Tundra Capstone получил много хрома в отделке. Кроме того, в комплектации представлены 22-дюймовые колесные диски - это самые большие в линейке пикапов Toyota. Поставляться модель может только в версии CrewMax. Производитель предусмотрел целый пакет опций, в числе которых - панорамный люк, раскладывающиеся подножки, акустическое остекление. За дополнительную плату можно получить пневматическую подвеску и камеры на 360 градусов.