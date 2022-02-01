Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+5° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
21 минуту назад

Toyota опубликовала цены на пикап Tundra 2022 в роскошной версии Capstone

Автопроизводитель из Японии Toyota поделился прайсом нового пикапа Tundra в специальной версии. Она получила обозначение Capstone.

Toyota опубликовала цены на пикап Tundra 2022
Фото: Car.ruCar.ru

Пикап Toyota Tundra официально получил роскошное исполнение Capstone, которое выступит в роли конкурента Ford F-150 Power Boost.

Главное преимущество новинки на фоне противника - меньшая стоимость. Оценивается автомобиль на 6 100 долларов или 472 000 рублей меньше Power Boost.

На рынке пикапов наблюдается конкуренция, так как многие производители начали входить в данный сегмент.

Компания Toyota бросает вызов известному F-150, представив роскошную версию своего полноразмерного пикапа. Стоимость новинки составляет 73 530 долларов или 5 696 000 рублей. Максимальный прайс может оказаться выше, так как производитель предлагает дополнительные опции.

Tundra Capstone получил много хрома в отделке. Кроме того, в комплектации представлены 22-дюймовые колесные диски - это самые большие в линейке пикапов Toyota. Поставляться модель может только в версии CrewMax. Производитель предусмотрел целый пакет опций, в числе которых - панорамный люк, раскладывающиеся подножки, акустическое остекление. За дополнительную плату можно получить пневматическую подвеску и камеры на 360 градусов.

Как сообщают представители марки, в официальные дилерские центры новинка прибудет уже этой весной.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители