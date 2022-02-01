Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+5° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
1 час назад

Названо условие роста стоимости ОСАГО на 80%

Стоимость ОСАГО может вырасти на 80%, если одновременно будут приняты поправки о выплатах без учета износа транспорта и о росте лимита выплат страховой суммы по рискам причинения вреда жизни и здоровью с 0,5 до 2 млн рублей, считает глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, пишет «Прайм».

Названо условие роста стоимости ОСАГО на 80%
Фото: ТАССТАСС

«Министерство финансов, Центральный банк, профильный комитет – мы все за то, чтобы разом решить вопрос: и два миллиона, и без износа. Однако все выше упомянутые субъекты понимают, что что если мы сейчас принесем такой законопроект, он будет там, условно говоря, в осенней сессии принят – это будет означать, что процентов на 80 подорожает ОСАГО", — сказал Юргенс журналистам.

Он отметил, что стоимость ОСАГО держится на стабильном плато уже четыре года, и ответственность за такое подорожание никто на себя не возьмет. По его словам, сейчас идут обсуждения, как разделить на этапы решения этих и ряда других вопросов. Он уточнил, что обсуждения с руководством ЦБ говорят о том, что, видимо, изменения начинать надо с вопросов о лимитах.

В свою очередь исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев считает, что законопроект об изменениях в ОСАГО, связанных с увеличением лимита выплат до двух миллионов, будет внесен в весеннюю сессию, чтобы изменения в осеннюю сессию уже были приняты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители