Названо условие роста стоимости ОСАГО на 80%

Стоимость ОСАГО может вырасти на 80%, если одновременно будут приняты поправки о выплатах без учета износа транспорта и о росте лимита выплат страховой суммы по рискам причинения вреда жизни и здоровью с 0,5 до 2 млн рублей, считает глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс , пишет «Прайм».

« Министерство финансов , Центральный банк , профильный комитет – мы все за то, чтобы разом решить вопрос: и два миллиона, и без износа. Однако все выше упомянутые субъекты понимают, что что если мы сейчас принесем такой законопроект, он будет там, условно говоря, в осенней сессии принят – это будет означать, что процентов на 80 подорожает ОСАГО", — сказал Юргенс журналистам.

Он отметил, что стоимость ОСАГО держится на стабильном плато уже четыре года, и ответственность за такое подорожание никто на себя не возьмет. По его словам, сейчас идут обсуждения, как разделить на этапы решения этих и ряда других вопросов. Он уточнил, что обсуждения с руководством ЦБ говорят о том, что, видимо, изменения начинать надо с вопросов о лимитах.