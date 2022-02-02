Резкое подорожание: Стоимость ОСАГО скоро изменится

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс рассказал, какие изменения произошли с внутренними тарифами ОСАГО. Он пояснил, что цена полиса может повысится на 80%, если поправки о выплатах без учета износа и о росте лимита выплат по рискам причинения вреда жизни и здоровью с полумиллиона до двух миллионов объединят в один законопроект. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, Центробанк, Минфин и профильный комитет Госдумы выступают за подобное решение проблемы. Однако они осознают, что в случае принятия законопроекта в ходе осенней сессии ОСАГО подорожает на 80%, пояснил Юргенс.

Глава РСА отметил, что цены держались примерно на одном уровне четыре года, поэтому такое резкое подорожание может вызвать соответствующую реакцию. Юргенс добавил, что сейчас ведомства обсуждают возможность разделения этапов решения этих вопросов и консультируются с Центробанком. Отмечается, что изменения необходимо начать с вопросов о лимитах.