ГИБДД рассказала о штрафах с новых систем фотовидеофиксации

С начала внедрения новых систем фотовидеофиксации скоростного режима, которые отслеживают нарушителей в потоке, сотрудники Госавтоинспекции Москвы вынесли 96 постановлений об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Львиная доля нарушений связана с превышением скорости на 20–40 км/ч — 86 постановлений. Еще десять — за превышение от 40 до 60 км/ч. Санкции предусматривают штрафы в размере 500 руб. и от 1000 до 1500 руб. соответственно.

Сотрудники ГИБДД администрируют нарушения скоростного режима с камер, установленных на автомобилях ЦОДД (Центра организации дорожного движения), с середины ноября прошлого года. В столице работают два комплекса, которые фиксируют нарушения в потоке транспортных средств, — «АвтоУраган-МС» и «Кибер-Шериф». По материалам с первого вынесено 61 постановление, со второго — 35.

Комплексы вмонтированы в балку со спецсигналами на крыше, они автоматически фиксируют превышение скорости участников дорожного движения, угол обзора камер составляет 360°. Сообщалось, что в перспективе такие камеры будут способны отслеживать другие нарушения на дорогах (связанные с парковкой, движением по автобусной полосе и обочине) и находить машины в розыске.