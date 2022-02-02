Подорожает на 80%: стоимость ОСАГО взлетит

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что стоимость ОСАГО может вырасти на 80 процентов в случае одновременного принятия двух поправок, касающихся полисов. Об этом пишет «Коммерсант».

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Речь идет о поправке о выплатах по ОСАГО без учета износа автомобилей, а также об увеличении выплат за ущерб жизни и здоровью для пострадавших в ДТП.

В декабре 2021 года источники «Ведомостей» сообщили, что Минфин дополнит законопроект о реформе ОСАГО двумя положениями, одно из которых повышает лимит выплат за ущерб жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Второе положение запрещает страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплаты на ремонт. Сейчас при денежной выплате страховщики могут удержать до 50 процентов стоимости деталей подержанного авто.

В Минфине «Ведомостям» заявили, что законопроект планируют подготовить в 2022 году. Представитель «Росгосстраха» говорил газете, что каждая из двух инициатив приведет к повышению средней стоимости полиса примерно на тысячу рублей. В РСА отмечали, что средняя цена полиса ОСАГО в 2021 году составляла 5551 рубль.

«Если сейчас появится такой законопроект, вводящий одномоментно в действие обе инициативы, это будет означать, что процентов на 80 подорожает ОСАГО», - заявил президент РСА Игорь Юргенс.

При этом, по его мнению, инициативы будут принимать в два этапа.

В августе 2020 года вступили в силу поправки, расширившие тарифный коридор ОСАГО для владельцев легковушек на десять процентов вверх и вниз. Он оказался в границах от 2 471 и 5 436 рублей (раньше 2 746 - 4 942 рублей).