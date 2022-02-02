Реформу ОСАГО разобьют на этапы

Принятие всех предлагаемых поправок в закон об ОСАГО может увеличить среднюю стоимость полисов на 80 процентов для неаккуратных водителей. Чтобы этого не допустить, реформа будет проходить поэтапно, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС Александр Рюмин / ТАСС

Речь идет об увеличении лимита выплат по жизни и здоровью по ОСАГО в 4 раза - до 2 миллионов рублей, против сегодняшних 500 тысяч. А также об отказе учета износа при выплате деньгами компенсаций на восстановительный ремонт автомобилей.

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Такие предложения были заложены изначально в поправках в закон об ОСАГО. Но при первом этапе реформы были исключены, поскольку могли серьезно повлиять на стоимость полисов. Сейчас идет обсуждение внесения в закон таких поправок. Идут консультации между Минфином и Центробанком с участием РСА.

Как отметил Игорь Юргенс, рынок ОСАГО показал себя конкурентным. Несмотря на инфляцию и резкий рост стоимости запчастей при расширенном тарифном коридоре стоимость полисов ОСАГО остается стабильным уже несколько лет подряд. Так что реформу можно начинать. Но вводить в закон срезу обе новации вряд ли кто-нибудь возьмет на себя такую ответственность. Ведь в результате стоимость полисов может вырасти.

Ранее Центробанк оценивал совокупный рост тарифов от двух новаций сразу в 48 процентов. Прогноз РСА в случае принятия поправок одновременно несколько выше - до 60 процентов. При этом Игорь Юргенс подчеркнул, что это средняя величина - для кого-то повышение составит 10-15 процентов, а, может, произойдёт и снижение цены, а для аварийных автовладельцев рост может составить и 80 процентов.

Например, сейчас наиболее аварийные категории - такси - по-прежнему недооценены по тарифу, за них фактически "доплачивают" обычные автовладельцы, при том, что сами таксопарки практически удвоили цены за свои поездки.

- Моё предсказание, что начнем, наверное, с расширения лимитов выплат до 2 миллионов рублей, потому что это логично для того, чтобы сделать единообразным покрытие по вреду жизни и здоровью по всем обязательным видам страхования. Кроме того, в 2 миллиона рублей оценивается потеря человеческой жизни не только в страховании, но и при других государственных выплатах. Дальше пойдем оценивать, сколько будет стоить отмена износа и когда это реально претворять в жизнь, - сказал Игорь Юргенс.

Напомним, что в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков установлен лимит 2 миллиона рублей. То есть родственники погибшего пассажира автобуса получат от страховщика именно эту сумму. А погибшего пассажира легковушки - 500 тысяч рублей. При этом стоимость травм, полученных в ДТП, считается в процентах от лимита. Поэтому за перелом руки пассажир автобуса сейчас получает в четыре раза больше, чем пассажир легковушки.