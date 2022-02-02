Российский Jaguar I-Pace обзавелся «черным» пакетом

Российский офис Jaguar объявил в старте продаж электрического кроссовера I-Pace 2023 модельного года. В числе новшеств – новый пакет Premium Black Pack, в который входит черный декор и пневматическая подвеска, а также еще один белый оттенок кузова с эффектом «металлик» Ostuni White. Стоимость новых опций в Jaguar не раскрывают, нет их и на официальном сайте. Стартовая цена вседорожника на сегодняшний день составляет 7 534 000 рублей.

Фото: Jaguar I-Pace© Jaguar Jaguar I-Pace© Jaguar

В пакет Premium Black Pack для «зеленого» Jaguar включены выкрашенные в черный глянец решетка радиатора и ее обрамление, рамка бокового остекления, а также корпуса внешних зеркал заднего вида и задние шильдики. Помимо этого, вместе с «черным» пакетом кроссоверу установят спойлер на двери багажника и поменяют подвеску на пневматическую – с ней клиренс достигает 204 миллиметров против стандартных 154.

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Jaguar I-Pace оснащается двухмоторной силовой установкой мощностью 400 лошадиных сил (696 Нм крутящего момента) и литий-ионной тяговой батареей емкостью 90 киловатт-часов, обеспечивающей до 480 километров хода. С места до первой «сотни» кроссовер с постоянным полным приводом разгоняется за 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 200 километров в час.

В России I-Pace появился в 2018 году и поначалу предлагался в четырех комплектациях, включая лимитированную First Edition, по цене от 5 825 000 рублей. Теперь же россиянам доступна только топовая версия HSE стоимостью от 7 534 000 рублей.

Что касается продаж, то I-Pace занимает третье место по популярности в линейке британского бренда после топливных F-Pace и E-Pace: в прошлом году на нем остановили выбор всего 69 россиян. Для сравнения, его прямой конкурент, Audi e-tron, разошелся в количестве 301 штуки, а еще 87 жителей страны выбрали e-tron в кузове Sportback.