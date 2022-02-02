Россияне купили рекордное количество машин с "автоматом"

В 2021 году в России было реализовано 1,02 млн новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией Это на 11% выше уровня 2020 года. На долю машин с АКП пришлось 66,5% от общего объема российского рынка — это рекордный показатель за всю его историю, сообщает агентство «Автостат». Таким образом, две трети продаваемых в РФ машин — «двухпедальные».

Фото: kia.ru kia.ru

Чаще всего с АКП (сюда относят как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.) россияне покупают корейские модели Kia (195 тыс. шт.) и Hyundai (140 тыс. шт.). Далее идут Toyota (94 тыс. шт.), Skoda (73 тыс. шт.) и Volkswagen (72 тыс. шт.). На эти пять марок приходится 56% от всех продаж машин с автоматической трансмиссией.

Если говорить о моделях, то самым популярным автомобилем с двумя педалями стал Kia Rio (75 тыс. шт.). Следом идут две Hyundai – кроссовер Creta (56 тыс. шт.) и седан Solaris (49 тыс. шт.), — а также кроссовер Toyota RAV4 и лифтбэк Volkswagen Polo (37 тыс. и 34 тыс. шт. соответственно).

Ранее стало известно, что в Узбекистане начали выпускать спортседан Kia K8, которого нет в России.