Polestar 2 превратили в электромобиль для зимних гонок

Шведская компания Polestar, которой владеют Geely и Volvo, представила экспериментальную версию лифтбека «2», предназначенную для эксплуатации в арктическом регионе или для зимних гонок. Новинка, получившая приставку Arctic Circle, построена на базе серийного электрокара. В ходе подготовки к суровым условиям инженеры переработали внешний вид модели, а также оснастили её всем необходимым для передвижения по заснеженным дорогам.

Фото: Polestar 2 Arctic Circle© Polestar Polestar 2 Arctic Circle© Polestar

«Арктический» электрокар получил увеличенный на 30 миллиметров дорожный просвет (176 мм спереди и 191 мм сзади), 19-дюймовые колесные диски с шипованной резиной, а также более мягкие пружины и регулируемые амортизаторы Öhlins с выносными резервуарами. Прототип оснащен новой системой лонч-контроля с кнопками управления на руле, дополнительной светотехникой и буксировочными проушинами спереди и сзади. Кузов электромобиля выполнили в матовом сером цвете, который дополнен белой ливреей на передних дверях и защитной пластиной из углеродного волокна под передним бампером.

Специально для арктического исполнения специалисты увеличили мощность силовой установки полноприводной модели. Суммарная отдача двух электромоторов составила 469 лошадиных сил и 680 Нм. Ровно столько же можно получить и на обычном Polestar 2 с помощью опциональной прошивки. В салоне электрокара появились кресла Recaro, а в багажнике — распорка, на которой закреплены буксировочный трос и лавинная лопата Avra Ultra с рукоятью из углепластика.

Polestar 2 Arctic Circle построен в единственном экземпляре, и запуск прототипа в серию не планируется. Однако у обычного лифтбека вполне может появиться опционный пакет по мотивам ралли-кара, с увеличенным клиренсом и другой внедорожной атрибутикой.