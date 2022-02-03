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17 минут назад

Эксперты назвали три лучших недорогих автомобиля с пробегом в России

Автоэксперт Сергей Зиновьев изучил вторичный рынок бюджетных машин по цене до миллиона рублей. Он назвал три авто.

Названы три лучших недорогих автомобиля с пробегом в России
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

Так, в тройку попал Hyundai Solaris I. За эту машину на вторичке просят в среднем 706 тысяч рублей за седан, 789 тысяч рублей за такую же версию, но с автоматом. Эксперт отметил, что Hyundai достаточно практичный, экономичный и надежный автомобиль.

Renault Logan — еще один бюджетник. Средняя цена на вторичке за автомобиль с механикой составляет 676 тысяч рублей, 733 тысячи рублей за версию с АКП.

Lada Vesta оказалась на первом месте рейтинга. Это самый дешевый, но, как это ни удивительно, более современный и вместительный автомобиль, отметил Зиновьев. Средняя цена — 667 тысяч рублей за седан с механикой, 665 тысяч рублей стоит машина с роботизированной коробкой, сообщается в журнале «За рулем».

Автоэксперты составили топ-5 самых некрасивых машин в мире. Они составили подборку машин, которым, по их мнению, не повезло с дизайнерами, и они выглядят некрасиво. Так, в топ-5 страшных автомобилей попал кроссовер Isuzu VehiCross.

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