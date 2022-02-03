Новый электрический Bentley заменит Mulsanne

Совершенно новый электрифицированный автомобиль Bentley заменит выпускаемый серийно Mulsanne. В настоящее время машина находится на стадии разработки, но уже в ближайшем будущем, производитель планирует перейти к тестированию нового электрокара.

Серийно выпускать машину руководство концерна планирует только с 2025 года. Она действительно должна заменить собой ранее собираемую модель Mulsanne, которая пользовалась у покупателей определенным спросом и успешно продавалась на мировом рынке, в том числе и в России.

Все подробные технические параметры, касающиеся выпуска будущих электрокаров, пока засекречены. Стоимость также не называется. Но напомним, что ценник Mulsanne составляет 34,5 млн рублей.

К 2030 году производитель британского концерна планирует представить сразу 5 электрифицированных автомобилей, которые будут собираться серийно. Британский автопроизводитель планирует и дальше держать премиум-марку.