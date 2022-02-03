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14 минут назад

Инсайдеры назвали дату появления новой Lada Vesta у дилеров

Обновленные Lada Vesta начнут отгружать в дилерские центры в конце февраля 2022 года, а продажи стартуют к концу марта, утверждают в сообществе Kviring Drive в социальной сети «ВКонтакте».

Названа дата появления новой Lada Vesta у дилеров
Фото: LadaLada

По информации других инсайдеров, полученной ранее, в марте рестайлинговая Vesta должна встать на конвейер завода «Lada Ижевск», а в продажу уйти не раньше мая. Официального подтверждения сроков появления новинки на рынке от «АвтоВАЗа» нет.

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Обновление модели Vesta станет самым крупным за семь лет ее существования. Первый тизер новинки «АвтоВАЗ» показал в январе этого года. Ожидается, что автомобили получат полностью светодиодную переднюю оптику, обновленную решетку радиатора, большой вертикальный планшет мультимедиа-системы в салоне и цифровую приборную панель.

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