Названа дата появления новой Lada Vesta у дилеров

Обновленные Lada Vesta начнут отгружать в дилерские центры в конце февраля 2022 года, а продажи стартуют к концу марта, утверждают в сообществе Kviring Drive в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Lada Lada

По информации других инсайдеров, полученной ранее, в марте рестайлинговая Vesta должна встать на конвейер завода «Lada Ижевск», а в продажу уйти не раньше мая. Официального подтверждения сроков появления новинки на рынке от «АвтоВАЗа» нет.

Обновление модели Vesta станет самым крупным за семь лет ее существования. Первый тизер новинки «АвтоВАЗ» показал в январе этого года. Ожидается, что автомобили получат полностью светодиодную переднюю оптику, обновленную решетку радиатора, большой вертикальный планшет мультимедиа-системы в салоне и цифровую приборную панель.